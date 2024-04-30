Ученые разработали «инъекцию молодости»

Терапия особыми CAR Т-клетками может частично обратить вспять процесс клеточного старения у мышей. К таким выводам пришли ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор (частная некоммерческая исследовательская организация в США). Результаты опубликованы в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые исследования ранее показали, что одним из признаков старения является накопление в организме стареющих клеток, или "клеток-зомби". Они перестают делиться, но остаются в тканях, способствуя развитию метаболических проблем и снижению физической подготовки.

В результате исследования на мышах, проведенного американскими учеными, стало ясно, что однократная инъекция Т-клеток химерного рецептора антигена (CAR) может отсрочить или обратить вспять признаки клеточного старения. Химерный рецептор антигена - это гибридный белок с фрагментом антитела, обладающего способностью очень избирательно связываться с конкретными антигенами и активировать Т-клетки, способные атаковать его.

Отмечается, что CAR Т-клетки уже используются для лечения рака крови (лимфомы, лейкемии). В своем исследовании ученые запрограммировали эти клетки на уничтожение "клеток-зомби" в организме стареющих мышей.

Такой метод терапии поспособствовал нормализации метаболизма и уровней сахара в крови грызунов. Также у мышей улучшилась способность к физической нагрузке и замедлилось старение на клеточном уровне. При этом положительный эффект инъекции сохранялся более года.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования перед тестированием разработки в ходе экспериментов с участием добровольцев.

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