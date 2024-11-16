Врач рассказал о профилактике образования почечных камней

Для профилактики камней в почках важно пить больше воды (моча должна быть светлой или прозрачной), поддерживать здоровый вес и не злоупотреблять красным мясом. Об этом "Газете.Ru" врач-нефролог сети "Клиника Фомина" в Москве Данила Пыриков, передает Day.Az.

"Мочекаменной болезнью страдает около 5% людей. Методы профилактики зависят от состава камня, но есть общие правила. Первое - нужен адекватный питьевой режим: дефицит жидкости приводит к повышению концентрации солей в моче. Им проще превратиться в крупные кристаллы, выпасть в осадок, зафиксироваться и продолжить свой рост. Поэтому важно выпивать два-три литра воды за день. Моча должна быть прозрачной, либо чуть желтоватой", - рассказал врач.

Важно не злоупотреблять солью и мясом, особенно красным, и не есть более 1,0-1,3 граммов белка на килограмм веса в сутки. Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов и поддерживать нормальный вес: ожирение повышает шансы на образование камней в почках. Другие факторы риска включают наследственность, патологии паращитовидных желез, подагру, рецидивирующие мочевые инфекции.

"Если камни уже есть, для лечения нужно узнать состав камня. Растворить таблетками мы можем только уратные камни, остальные слишком плотные и требуют физического удаления. Самый верный способ - поймать вышедший камень и отнести его в лабораторию для исследования состава. Можно сделать КТ почек и оценить плотность камня. По ней мы можем предположить его состав. Менее информативен суточный анализ мочи на литогенные субстанции. Также врач может назначить анализ на мочевую кислоту, кальций, фосфор, паратгормон и витамин Д", - объяснил Пыриков.