https://news.day.az/sport/1707949.html Азербайджан не смог обыграть Эстонию Сборная Азербайджана сегодня провела свою очередную игру. İdman.biz сообщает, что наша команда сыграла матч V тура Лиги Наций. Азербайджан, находящийся в группе I Лиги С, приняла в Габале сборную Эстонии. Команда Фернанду Сантуша, не заработавшая очков в первых четырёх турах пыталась одержать свою первую победу.
Азербайджан не смог обыграть Эстонию
Сборная Азербайджана сегодня провела свою очередную игру.
İdman.biz сообщает, что наша команда сыграла матч V тура Лиги Наций.
Азербайджан, находящийся в группе I Лиги С, приняла в Габале сборную Эстонии. Команда Фернанду Сантуша, не заработавшая очков в первых четырёх турах пыталась одержать свою первую победу. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Отметим, что Словакия будет гостем Швеции в другой встрече группы.
Лига Наций
Лига С, Группа I
V тур, 16 ноября
18:00. Азербайджан - Эстония - 0:0
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