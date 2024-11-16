Азербайджан не смог обыграть Эстонию

Сборная Азербайджана сегодня провела свою очередную игру.

İdman.biz сообщает, что наша команда сыграла матч V тура Лиги Наций.

Азербайджан, находящийся в группе I Лиги С, приняла в Габале сборную Эстонии. Команда Фернанду Сантуша, не заработавшая очков в первых четырёх турах пыталась одержать свою первую победу. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Отметим, что Словакия будет гостем Швеции в другой встрече группы.

Лига Наций

Лига С, Группа I

V тур, 16 ноября

18:00. Азербайджан - Эстония - 0:0