https://news.day.az/sport/1707952.html Президент «Барселоны» ознакомился с павильонами COP29 - ФОТО Президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта, находящийся с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29), 16 ноября посетил павильоны ряда стран на CОР29.
Президент «Барселоны» ознакомился с павильонами COP29 - ФОТО
Президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта, находящийся с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29), 16 ноября посетил павильоны ряда стран на CОР29.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что X.Лапорта побывал в павильоне Азербайджана, а также осмотрел стенды других стран.
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