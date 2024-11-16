Президент «Барселоны» ознакомился с павильонами COP29

Президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта, находящийся с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29), 16 ноября посетил павильоны ряда стран на CОР29.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что X.Лапорта побывал в павильоне Азербайджана, а также осмотрел стенды других стран.