Кардиолог назвала методы профилактики внезапной сердечной смерти

Научный конгресс Европейского общества кардиологов (ESC) обнародовал тревожные данные: внезапная сердечная смерть уносит жизни молодых людей, причем значительную часть жертв составляют спортсмены.

Как уберечь себя от синдрома внезапной сердечной смерти (СВС), рассказала "Известиям" врач-кардиолог медицинского центра "УНКП-Мед" Евгения Богаевская, передает Day.Az.

По ее словам, в 22% случаев причиной трагедии становится внезапная аритмическая смерть - коварное состояние, часто развивающееся на фоне недиагностированных заболеваний сердца.

Особую опасность синдром представляет своей непредсказуемостью. У молодых людей он может быть вызван нарушениями сердечного ритма, миокардитом или токсическим воздействием алкоголя и наркотиков, тогда как у пожилых - основными причинами выступают ишемическая болезнь сердца и возрастные дегенеративные изменения.

Статистика показывает, что 3 из 100 тысяч здоровых молодых спортсменов ежегодно погибают во время тренировок. Как отмечает Богаевская, и недостаток физической активности, и чрезмерные нагрузки могут провоцировать патологические изменения в организме. Для определения безопасного уровня нагрузок она рекомендует проходить стресс-тесты, такие как велоэргометрия.

"Уровень любой физической активности должен соответствовать возможностям человека. Индивидуально и правильно подобранная нагрузка работает на нас - улучшает самочувствие, способствует укреплению здоровья, повышению сопротивляемости организма к болезням, увеличивает продолжительность жизни", - отметила врач.

Коварство синдрома внезапной смерти, по словам кардиолога, заключается в его бессимптомном течении. Тревожными сигналами могут стать обмороки, одышка, учащенное сердцебиение, боли в груди и общая слабость. Даже при отсутствии жалоб Богаевская советует регулярно проходить минимальное обследование - ЭКГ и УЗИ сердца, а при необходимости - суточное мониторирование или ангиографию.

Для профилактики СВС специалист порекомендовала регулярно гулять пешком не менее 30 минут, сбалансированно питаться с ограничением насыщенных жиров и "пустых" углеводов.

"Дополнительно для профилактики можно применить процедуру усиленной наружной контрпульсации. Это метод синхронизированного лечебного воздействия на ткани нижних конечностей и малого таза пациента манжетами со сжатым воздухом", - добавила врач.

Она предупредила: шансы спасти человека при остановке сердца крайне малы - счет идет на минуты. Наличие автоматических наружных дефибрилляторов в общественных местах могло бы повысить выживаемость до 80%, однако критически важным остается своевременное проведение дефибрилляции в первые пять минут после приступа.