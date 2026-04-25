Назван главный провокатор сердечной недостаточности

Кардиолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Юлия Лысакова перечислила основные причины развития хронической сердечной недостаточности. О главных провокаторах болезней сердца она поговорила с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Главным провокатором сердечной недостаточности Лысакова назвала неконтролируемую гипертонию. "В мире до 1,5 миллиарда человек живут с повышенным давлением, и 95 процентов случаев сердечной недостаточности спровоцированы именно этой патологией. Поэтому так важно своевременно диагностировать и лечить ее", - подчеркнула кардиолог.

Второй по степени распространенности причиной сердечной недостаточности является ишемическая болезнь сердца, вызванная атеросклерозом коронарных артерий. При этом, как отметила Лысакова, на долю таких заболеваний, как нарушения ритма, перикардиты и пороки сердца, приходится всего от 5 до 10 процентов случаев этой патологии.

"Сердечная недостаточность связана с высокой смертностью: в течение года от нее умирает каждый пятый человек, в течение пяти лет - каждый второй. Особенно опасно, если эта патология развивается в дуэте с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом или ожирением", - добавила доктор.