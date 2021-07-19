Президент Ильхам Алиев: Открытие всех коммуникаций в регионе позволит Азербайджану получить беспрепятственный выход в Нахчыванскую Автономную Республику

Открытие всех коммуникаций в регионе позволит Азербайджану получить беспрепятственный выход через территорию Армении в Нахчыванскую Автономную Республику, являющуюся его неотъемлемой частью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем

"Одновременно началось строительство железных дорог в направлении границы с Арменией. Началось строительство магистральной дороги в направлении границы с Арменией. Мы должны построить на своей территории более ста километров магистральных и железных дорог в направлении Армении. На территории Армении это составляет всего около 40 километров. Все коммуникации в регионе должны быть открыты параллельно. Это позволяет Армении получить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это позволяет Азербайджану получить дополнительный выход в Нахчыванскую Автономную Республику, и 4 страны региона - Азербайджан, Иран, Россия и Турция оказывают сильную поддержку такому подходу. Таким образом, мы должны получить от Армении положительный ответ, но этот вопрос не должен быть селективным. Как я уже отметил, все коммуникации должны открыться одновременно, и с этой точки зрения не должно быть дискриминации. Безусловно, после этого прогнозируемость, стабильность и безопасность в регионе станут уже реальностью. Мы хотим этого", - отметил Президент Ильхам Алиев.