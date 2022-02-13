Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реставрационных работ Джума-мечети в Агдаме

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом восстановительно-реставрационных работ в Агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев выступил здесь.

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