https://news.day.az/officialchronicle/1435415.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реставрационных работ Джума-мечети в Агдаме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реставрационных работ Джума-мечети в Агдаме
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом восстановительно-реставрационных работ в Агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев выступил здесь.
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