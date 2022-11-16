Расширены полномочия минкультуры Азербайджана

Расширены полномочия министерства культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве культуры Азербайджанской Республики", утвержденное указом №119 Президента Азербайджанской Республики от 6 июня 2018 года.

Согласно указу, министерству культуры как распорядителю средств, выделяемых из государственного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, получаемых от выполнения работ и оказания услуг подведомственными учреждениями, не входящими в структуру министерства (в том числе взимаемых платы за услуги), поручено распределение финансовых средств, с учетом лимитов выделяемых средств, обеспечение надбавок, материальной помощи и премий к должностным окладам работников структурных подразделений министерства, структурных подразделений и подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства.