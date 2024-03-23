Президент Аргентины поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Аргентинской Республики Хавьер Милей направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Я был очень рад тому, что недавно между министрами иностранных дел наших стран состоялся весьма продуктивный телефонный разговор, послуживший развитию наших двусторонних отношений.

Хочу еще раз подчеркнуть, что, основываясь на принципах дружбы и уважения, составляющих фундамент наших отношений, буду продолжать усердно работать с целью укрепления нашего двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, и экономических связей на благо наших стран.

Еще раз передаю Вам самые искренние поздравления в новый период Вашего президентства и, пользуясь случаем, выражаю свое глубокое уважение и почтение", - говорится в поздравительном письме.