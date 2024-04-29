Президент Ильхам Алиев принял Председателя Парламентского Сената Малайзии

29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Председателя Парламентского Сената Малайзии Датука Мутанга Тагала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется