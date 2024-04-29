https://news.day.az/officialchronicle/1656021.html Президент Ильхам Алиев принял Председателя Парламентского Сената Малайзии
Президент Ильхам Алиев принял Председателя Парламентского Сената Малайзии
29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Председателя Парламентского Сената Малайзии Датука Мутанга Тагала.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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