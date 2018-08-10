В Армении силой сгоняют людей на митинг Пашиняна

Газета "Жоховурд" пишет, что как известно, премьер-министром Армении Никол Пашинян 17 августа созвал на площади Республики митинг, посвященный 100 дням его правления. Это первая встреча Никола Пашиняна и его команды с гражданами в подобном формате. И тем самым они в первую очередь хотят проверить общественные настроения. Как стало известно изданию, Пашинян поставил перед своей командой задачу, что митинг должен быть очень многолюдным, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

"Есть обеспокоенность в связи с тем, что из-за отпускного сезона, возможно, площадь не будет такой многолюдной как хотелось бы. Кроме того, власти в рамках борьбы с коррупцией и дела 1 марта "наступили на ногу" многим, и сейчас эти люди как минимум попытаются удержать людей из своего окружения от участия в митинге и мысли о поддержке Пашиняна.

Посему, все структуры партии "Гражданский договор" начали активно заниматься подготовительной работой, хотят обеспечить многолюдность с большим размахом - шествием к площади из различных населенных пунктов. Структуры партии "Гражданский договор" сейчас находятся в гонке", - пишет издание, отмечая, что Никол Пашинян в этот день придет на митинг небритым.