Азербайджан и Беларусь обсудят военное сотрудничество - ФОТО
21 августа 2018 21:16 222
Во вторник начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в Беларусь, говорится в сообщении минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сначала делегация во главе с генерал-полковником Н.Садыковым возложила венок к Вечному огню у мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".
В рамках визита будут обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!