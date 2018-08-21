Азербайджан и Беларусь обсудят военное сотрудничество - ФОТО

21 августа 2018 21:16

Во вторник начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в Беларусь, говорится в сообщении минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сначала делегация во главе с генерал-полковником Н.Садыковым возложила венок к Вечному огню у мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".

В рамках визита будут обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

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