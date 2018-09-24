В азербайджанской армии стартовали соревнования за звание лучшей танковой роты - ФОТО - ВИДЕО

24 сентября 2018 17:57

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, в азербайджанской армии начались соревнования на звание "Лучшая танковая рота", говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основной целью проведения соревнований является совершенствование боевых навыков и повышение профессионализма личного состава.

Комиссия, созданная для точного подсчета и оценки результатов, будет принимать зачеты у экипажей, участвующих в соревнованиях, по тактической и физической подготовке, а также навыкам стрельбы и вождения.

По итогам подсчета общих результатов будут награждены победители соревнований "Лучшая танковая рота".

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