В азербайджанской армии стартовали соревнования за звание лучшей танковой роты - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, в азербайджанской армии начались соревнования на звание "Лучшая танковая рота", говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Основной целью проведения соревнований является совершенствование боевых навыков и повышение профессионализма личного состава.
Комиссия, созданная для точного подсчета и оценки результатов, будет принимать зачеты у экипажей, участвующих в соревнованиях, по тактической и физической подготовке, а также навыкам стрельбы и вождения.
По итогам подсчета общих результатов будут награждены победители соревнований "Лучшая танковая рота".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!