В азербайджанской армии стартовали соревнования за звание лучшей танковой роты - ФОТО - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, в азербайджанской армии начались соревнования на звание "Лучшая танковая рота", говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основной целью проведения соревнований является совершенствование боевых навыков и повышение профессионализма личного состава.

Комиссия, созданная для точного подсчета и оценки результатов, будет принимать зачеты у экипажей, участвующих в соревнованиях, по тактической и физической подготовке, а также навыкам стрельбы и вождения.

По итогам подсчета общих результатов будут награждены победители соревнований "Лучшая танковая рота".