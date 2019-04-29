Армения, уже который год занимающая третье место в мире по степени милитаризации, оказалась в тройке лидеров еще по одному показателю.

Как пишет издание zham.am, Армения вошла в тройку стран мира с наибольшим ростом военных расходов в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада о военных расходах, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Армения потратила на военные нужды $609 млн., что на 30% превышает показатель 2017 года. В докладе отмечается, что Армения тратит на армию 4,8% своего ВВП.

Наибольший рост военных расходов показали Буркина-Фасо ($312 млн. - рост на 52%) и Ямайка ($208 млн. - рост на 40%).

Чего стоил Армении этот "рекорд", хорошо известно. Это падение экономических показателей, тотальные сокращения в стране, пополнение армии безработных и перенесение социальных реформ на неопределенный срок.

Султан Керим