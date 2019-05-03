В воскресение, 5 мая, Ереван оденется в черное. В этот день на пантеоне Ераблур состоится захоронение останков террориста, бережно доставленных из США в Армению. Будут хоронить Гургена Яникяна, в некотором роде "легендарного" негодяя и по совместительству героя армянского народа.

Конечно, о покойниках или хорошо, или никак, но армянские террористы и националисты, питающиеся ненавистью, мало соответствуют понятию "человек", так что большого греха не будет. По делам и воспоминания.

Итак, как сообщили Арменпресс в офисе "Армянского народного движения", останки Яникяна будут захоронены на пантеоне Ераблур, на участке Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA), где уже установлена символическая надгробная плита. Захоронение останков "героя" состоится 5 мая.

"Герой армянского освободительного движения", как пишут о нем армянские источники, писатель, архитектор Гурген Яникян родился в 1895 г. в Эрзеруме (Турция). Как утверждается, он был свидетелем "геноцида армян". Но при этом "благородная месть" проснулась в нем только на склоне дней. В возрасте 78 лет, видимо, уже страдая старческим слабоумием, 27 января 1973 г. Яникян вдруг воспылал патриотизмом и расстрелял в Санта-Барбаре (США) консула Турции и его помощника. После чего добровольно сдался правоохранительным органам США. Судебный процесс над ним армянство превратило в шоу, где престарелый убийца произносил пылкие речи, обличал и клеймил. В армянской версии - "защищал права армян". Надо полагать, он защищал права армян на убийство.

Но такого права американский суд ему не дал, и 2 июня 1973 г. Яникян был осужден и приговорен к пожизненному заключению. 10 февраля 1984 г. из-за проблем со здоровьем и физического истощения он был переправлен из тюрьмы в больницу, где и умер через 17 дней - 27 февраля.

Почему вдруг через столько лет прах террориста решили захоронить в Армении, не сообщается.

Как можно узнать из публикаций в Сети, Яникян надеялся, что открытый процесс позволит судебно установить факт "геноцида армян", но прокурор Дэвид Миннер оказался человеком разумным и не позволил превратить уголовный процесс об убийстве турецких дипломатов в процесс о мнимом "геноциде". Истории, рассказанные убийцей, никак не повлияли на решение суда, и в июле 1973 года Яникян был приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что АСАЛА некоторое время носила название "Группа заключенного Гургена Яникяна", так вдохновил его "подвиг" террористов. Яникяна даже называют духовным отцом этой террористической организации.

Героизация негодяев - это нормальная практика в армянской действительности. Идеология и пропаганда, пестующие звериную ненависть, искалечили уже не одно поколение. Поэтому не удивительно, что героями армянского народа становятся убийцы. Их в новейшей истории Армении предостаточно, и они, к сожалению, не являются мифом, в отличие от созданного богатым воображением армянских историков пантеона мифических героев.

Кстати, в начале года Армения горестно провожала в последний путь еще одного такого "легендарного героя". В январе в возрасте 65 лет отправился на тот свет бывший боевик АСАЛА Варужан Карапетян.

О кончине Карапетяна изданию "Аревелк" (Восток) сообщили его родные.

Карапетян прославился тем, что устроил резонансный теракт в парижском аэропорту Орли, в результате которого погибли 8 человек, 55 получили ранения. Да, это тот самый Варужан Карапетян. В начале 80-х годов прошлого века он руководил французским отделением АСАЛА. После произошедшего в 1983 году взрыва в парижском аэропорту Орли он был задержан, а позднее решением суда приговорен к пожизненному заключению.

Карапетян отсидел 17 лет, затем был освобожден по просьбе армянской стороны и депортирован в Армению. Французская Фемида не смогла устоять перед убедительными просьбами из Еревана.

В Ереване Карапетяна встречали как национального героя. Ну и что же, что по его вине погибли люди, а многие стали инвалидами. И между прочим, это не были турки, как планировалось. Негодяй собирался уничтожить пассажиров турецкого авиарейса, но по стечению обстоятельств пострадали пассажиры из Ирландии, а также французы.

Как водится, армянский террорист попытался превратить судебный процесс в националистический балаган. Свое преступление Карапетян объяснял местью за казнь другого мерзавца - террориста Левона Экмекджяна, устроившего мясорубку в турецком аэропорту Эсенбога. Экмекджян и его напарник сначала взорвали бомбу в зале ожидания - на тот момент почти полном, после чего начали обстреливать пассажиров и сотрудников аэропорта из автоматов. Карапетян считал, что Экмекджян и его банда поступили правильно - акт благородной мести оправдывает любую невинную кровь, считал он.

Конечно же, в Армении и диаспоре не могли жить спокойно, пока такой "герой" находится в застенке. О его судьбе хлопотал лично президент страны Роберт Кочарян. И 4 мая 2001 года Варужана Карапетяна торжественно передали Армении, где он, по официальной версии, должен был отсидеть оставшийся срок. Но ни о каком заключении речи быть уже не могло - он был встречен в ереванском аэропорту с цветами, флагами и слезами умиления. У трапа самолета его встречал лично тогдашний премьер-министр Андраник Маргарян...

Примет ли участие в захоронении останков Гургена Яникяна новое руководство Армении?

Пожалуй, это самое интересное из того, что связано с ожидающимся 5 мая событием.

Зульфугар Ибрагимов