Накануне в нескольких городах Армении прошли шествия в связи с Днем Победы 9 мая. Граждане этой страны изо всех сил изображали, как для них важна и ценна память о павших в ВОВ. Но на самом деле 9 мая для наших соседей всего лишь повод во всеуслышание напомнить о тех, кого, собственно, в Армении считают героями. Это вовсе не участники Великой отечественной, а члены бандформирований, убивавшие мирных азербайджанцев в годы карабахской войны, и террористы.

И уж совершенно вопиющий факт зафиксирован в армянской столице. Среди портретов участников ВОВ, выставленных в ходе шествия в Ереване, был портрет и приспешника нацистов Гарегина Нжде. Да еще украшенный Георгиевской ленточкой и орденом участника Великой отечественной!.. Фотографией поделился один из пользователей соцсетей.

Пожалуй, большего оскорбления памяти павших в борьбе с фашистами и придумать невозможно. И вот почему. После прихода к власти Адольфа Гитлера в Германии, Гарегин Нжде создал организацию под названием "Сегакон", проповедующую фашистскую идеологию. Он стал активным членом Армянского Национального Совета, который входил в состав Восточного Министерства (Österministerium). В 1942 году вместе с генералом Дро (Драстамат Канаян), создал армянский легион, который первоначально находился в составе Вермахта, а затем перешел в подчинение войск СС. В скором времени численность легиона составила 30 тысяч человек. "Армянский легион" под руководством Нжде и Дро вел зачистки против евреев и цыган на оккупированных территориях. 809-й армянский батальон проводил карательные операции против партизан на Украине и Польше. Операции легиона в Евпатории, Алуште, Керчи и на других территориях Крыма отличались особой жестокостью. Легион принимал активное участие в операциях по захвату Кавказа.

Место ли подобному лицу среди солдат Великой отечественной, погибавших в боях с такими негодяями, как он?

Помещение фотографии Нжде в столь неподходящей для него компании является вызовом не только памяти воинов, спасавших человечество от фашизма, но и МИД России, как раз на днях указавшего Еревану на недопустимость героизации нацистов.

Напомним, что внешнеполитическое ведомство РФ опубликовало доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В докладе отдельная глава посвящена Армении, и особый акцент сделан на недопустимости увековечения памяти политического деятеля, сотрудничавшего с Третьим рейхом.

Зульфугар Ибрагимов