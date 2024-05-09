США сговорились с иранской агентурой: новый план против Азербайджана

Автор: Эльвин Сахаватоглу

На фоне нынешнего рушащегося мирового порядка страны Запада, особенно США, пытаются усилить влияние в новых регионах.

Конечно, чтобы контролировать новые государства, необходимо внутри них организовывать работу и сотрудничать с людьми разных классов. Штаты также стараются сотрудничать с любой политической силой внутри стран для реализации своих подрывных намерений.

Этот подход применяется и по отношению к Азербайджану, ведь США не раз пытались сформировать здесь свою сферу влияния.

Например, широко использовались всякого рода НПО, спонсируемые Западом, средства массовой информации и даже проирански настроенные люди, которых Вашингтон, по идее, считает своими врагами.

Все попытки были тщетны.

Но больше всего вызывают удивление попытки сотрудничества с иранскими группировками.

Какие аспекты свидетельствуют об этом сотрудничестве?

Сколько раз США представляли арест разоблаченных представителей иранской агентуры в Азербайджане как "нарушение свободы вероисповедания". Комиссия по свободе вероисповедания США уделила этому моменту особое внимание в своем предвзятом докладе против Азербайджана. Вашингтон в своих докладах открыто защищает "Движение мусульманского единства".

Похоже, что США заинтересованы в сотрудничестве с Ираном и приспешниками Тегерана в нашей стране, чтобы создать хаос в Азербайджане.

Факты доказывают, что Штаты воспользовались положением религиозных групп в своих военных и политических кампаниях на Ближнем Востоке. Особенно когда США вторглись в Ирак, они получили серьезную поддержку со стороны шиитских и курдских группировок.

А в Азербайджане достичь этой цели не удалось. Поэтому американцы не могут смириться с арестом людей, придерживающихся проиранских взглядов.

В основе этих предвзятых заявлений лежат пункты, перечисленные выше. То есть о нарушении какой-либо религиозной свободы не может быть и речи.

В Азербайджане с уважением относятся ко всем религиям и национальностям. Мусульмане, христиане, евреи живут в гармонии. Об этом свидетельствуют распространенные в социальных сетях кадры православных христиан, празднующих в эти дни Пасху в Азербайджане. На этих фото и видео материалах православные в радостной атмосфере отмечают свои религиозные праздники. США и другие западные организации не видят такой атмосферы толерантности, но они сразу спешат представить арест лиц, сотрудничающих со спецслужбами иностранных государств, как "нарушение религиозной свободы".