В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным прошли в виде спарринга по дзюдо

Day.Az представляет публикацию:

В Москве завершились переговоры между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Сообщается, что они продлились всего чуть больше часа - а это значит, что все прошло не очень.

Можно ли успеть за час решить такой ворох проблем, который существует между Москвой, и Ереваном? Нет конечно. Достигли, как пишут пашиняновские ресурсы, всего двух договоренностей - о выводе российских военных из аэропорта в Ереване и с армяно-азербайджанской границы. К тому же, по аэропорту все было решено довольно давно, и это общеизвестно.

Видимо, большую часть времени в Кремле был не диалог, а спарринг. А значит совсем скоро увидим и последствия.

Автор - HSF

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