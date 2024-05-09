Посты военных и пограничников РФ будут сняты в четырех областях Армении

Военные и пограничники РФ выйдут из четырех областей Армении, включая Тавушскую, Вайоцдзорскую, Араратскую и Гегаркуникскую областей, где были дислоцированы после конфликта в Карабахе в 2020 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях глава правящей фракции парламента Армении Айк Конджорян.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута ранее на высшем уровне. Судя по всему, депутат имеет в виду вчерашнюю встречу лидеров Армении и России в Москве.

Посты были установлены в ходе 44-дневной войны и после нее. Также стороны договорились о прекращении деятельности российских пограничников на территории ереванского аэропорта "Звартноц".

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