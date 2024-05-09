Российских пограничников выводят из аэропорта "Звартноц" в Ереване.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, в ходе переговоров между Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном были достигнуты определенные договоренности.

Армянские СМИ сообщают, что переговоры между лидерами двух стран прошли успешно. Принято решение, что российские пограничники прекратят ведение службы в аэропорту "Звартноц" на территории Армении.

Напомним, что 6 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что в Москву направлено официальное письмо о присутствии российских пограничников в аэропорту "Звартноц".

12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение официального уведомления Еревана.

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