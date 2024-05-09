Байден признал, что накануне вторжения в Ираке не было ядерного оружия

США ошибались, утверждая, что у Ирака было ядерное оружие. Такое мнение выразил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие", - сказал Байден, рассказывая о своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Байден отметил, что США, на его взгляд, совершили несколько политических ошибок. Кроме Ирака он упомянул Афганистан, пытаться объединить который "было бессмысленно".

Подозрение в наличии у Ирака оружия массового поражения стало формальным поводом для вторжения в Ирак международной коалиции США и их стран-союзников в 2003 году. Война привела к свержению режима Саддама Хуссейна и длительной дестабилизации региона. Операция не была одобрена ООН и вызвала недовольство в международном сообществе. Оружие массового поражения найдено не было.

Оккупация Афганистана силами Соединенных Штатов и НАТО продолжалась с 2001 по 2021 годы.

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