Глава Минэнерго Турции заявил о сделке Botas и ExxonMobil о поставках СПГ

Турецкая государственная трубопроводная компания Botas и американская корпорация ExxonMobil подписали соглашение о поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря соглашению о сотрудничестве, которое мы подписали с ExxonMobil в Вашингтоне и которое рассчитано на долгосрочный период, мы сделаем еще один шаг к диверсификации наших источников [энергоносителей]", - написал министр в X (ранее Twitter).

Сумма подписанного контракта и объемы поставок газа не называются. Ранее сообщалось, что при нынешнем уровне цен соглашение Botas с ExxonMobil может быть заключено на 10 лет, оно оценивается в $1,1 млрд в год, ежегодный объем поставок СПГ составит 2,5 млн тонн.

Байрактар также сообщил о планах Турции реализовать новые энергопроекты со странами Каспия. "Новые инфраструктурные проекты, которые будут реализованы между странами Каспийского региона и нашей страной, внесут вклад в обеспечение европейской и глобальной энергобезопасности", - сказал он после подписания соглашения в Вашингтонском центре каспийской политики. Его высказывания приводит газета Star.

Ранее министр говорил о планах диверсификации Турцией поставок газа и создания "нового портфеля" поставщиков перед тем, как в 2025 году истекут сроки действия ее долгосрочных договоров о поставках газа с Россией, а в 2026 году - с Ираном.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в 2023 году она импортировала 50,5 млрд куб. м природного газа, причем из них порядка 30% в виде СПГ. По оценкам экспертов, в ближайшие годы этот объем вырастет до 40%.

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