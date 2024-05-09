Лидер Южной Кореи заявил о готовности сотрудничать с Россией

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что его страна готова сотрудничать с Россией там, где это возможно для Сеула. Его слова приводит агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем поддерживать отношения с Россией, сотрудничая по отдельным вопросам, возражая и сохраняя бдительность [там, где это нужно], обеспечивая совместные интересы и сотрудничая в экономике, делая отношения гладкими, насколько это возможно", - сказал президент.

Президент также назвал Россию страной, с которой у Республики Корея "давно [были] установлены хорошие отношения". По его словам, отношения Республики Корея и России осложнились из-за "экспорта северокорейского оружия" и ситуации на Украине.

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