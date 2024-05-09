Власти США будут быстрее отказывать в убежище нелегальным мигрантам

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе примет директиву, которая позволит быстрее отказывать в предоставлении убежища мигрантам, незаконно пересекшим границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Axios.

Сейчас процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища может длиться годами. Согласно новому правилу, сотрудники миграционной службы смогут отказывать людям, которые прибыли в страну нелегально, в течение нескольких дней или даже часов после пересечения границы.

Источники Axios сообщили, что мера направлена против людей, которых власти считают потенциальной угрозой национальной безопасности США. В итоге она может привести к депортации большого числа мигрантов. По данным издания, временный запрет на въезд иностранцам, чье нахождение в США не отвечает интересам страны (такая возможность предусмотрена законом, известным как 212 (f) ), не рассматривается: один из чиновников администрации назвал этот шаг "ядерным вариантом".

Ужесточение мер на границе обсуждалось на встрече представителей администрации с законодателями, в которой участвовали лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. По словам источников Axios, демократы пытаются решить проблему нелегальной миграции до выборов президента США, в которых собирается участвовать действующий президент Джо Байден - миграционный вопрос считается одним из наиболее слабых мест для Демпартии.

Республиканцы связывают иммиграцию с ростом преступности. Миграционную политику Байдена не раз критиковал бывший глава государства Дональд Трамп, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. The New York Times писала, что в случае победы он собирается принять "невиданные в американской истории" меры, среди которых - запрет на въезд мигрантам из "проблемных" стран, отказ во въезде в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний, строительство лагерей, где ожидающих депортации будут содержать под стражей и т.д.

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