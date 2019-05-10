Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении группе деятелей искусства премий Президента в связи с их сценической деятельностью.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также, согласно распоряжению, отменяется часть 1 распоряжения Президента Азербайджана "О предоставлении деятелям искусства премий Президента Азербайджана" от девятого мая 2018 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Новость обновляется