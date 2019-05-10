https://news.day.az/politics/1118733.html Группа деятелей искусства удостоена премий Президента Азербайджана
Группа деятелей искусства удостоена премий Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении группе деятелей искусства премий Президента в связи с их сценической деятельностью.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Также, согласно распоряжению, отменяется часть 1 распоряжения Президента Азербайджана "О предоставлении деятелям искусства премий Президента Азербайджана" от девятого мая 2018 года.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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