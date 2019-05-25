Всем хорошо известно, что если глава государства не будет крепко держать в своих руках штурвал управления страной, мастерски обходить подводные камни, никакому правоохранительному органу не под силу сохранять в стране безопасность и развитие. За все это Азербайджан должен быть благодарен как Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, так и Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Мадат Гулиев сказал на открытии в здании СГБ музея памяти жертв политических репрессий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гулиева, он был свидетелем событий в Гяндже четвертого июня 1993 года.

"Мой дед Мадат Гулубейли в 1918-1920 годах служил сыщиком в полиции Азербайджанской Демократической Республики. После захвата Азербайджана Красной Армией он работал в милиции Азербайджана, СССР, работал в Гяндже, Ханларе, Самуре, Касум-Исмайлове. 28 ноября 1930 года его задержали в Гяндже и доставили в Баку. Возможно, его убили на том самом месте, где я сейчас стою, или где-то в другом месте. Но я сейчас хочу сказать не об этом, а о сегодняшних реалиях. Когда мы пришли сюда, некоторые могли подумать, что это произошло в 30-х, 40-х годах, произошло и стерлось из истории, и больше такой катастрофы никогда не будет. Но реальность иная. Несколько лет Гейдар Алиев жил Нахчыване. Мы увидели нашу столицу без Гейдара Алиева. В 1988-1993 гг. мы увидели кризис и катастрофу в Азербайджане", - сказал он.

Он добавил, что в тот период в стране фактически начиналась гражданская война. "Уже сегодня, занимая эту должность, я вижу, что перед теми политическими силами и управляемыми иностранными спецслужбами группами были поставлены цели вернуть Азербайджан обратно в 30-е годы. Азербайджан должен был быть разделен на 4-5 частей, его хотели стереть с политической карты и из истории", - сказал Гулиев.

По его словам, в такой ситуации Общенациональный лидер Гейдар Алиев, рискуя собственной жизнью и жизнью членов своей семьи, вернулся в Азербайджан и сделал все, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

"Сегодня мы живем в государстве, основанном Гейдаром Алиевым. Мы сравниваем Азербайджан с Германией, Францией и Великобританией, и так и должно быть. То есть мы должны сравнивать себя с развитыми странами, но также мы должны сравнивать себя с соседними странами - мы намного опережаем их", - сказал он.

"Каждое утро мне докладывают, и я получаю информацию, что и сегодня в каких-то кабинетах и странах вынашиваются различные планы и проекты против Азербайджана. Мы никогда не должны забывать об этом. Наш народ должен тесно сплотиться вокруг Президента Ильхама Алиева, чтобы та наша история никогда не повторилась. Мы должны выполнять свой служебный долг, и если будет необходимо, не пожалеть своей жизни во имя его исполнения", - сказал Гулиев.