Азербайджан вступает в новую эру экономического роста, глубоких реформ.

Об этом сказал Day.Az экс-посол Соединенных Штатов Америки в нашей стране Мэтью Брайза.

По его словам, одним из самых знаковых, даже символических решений последних дней стала отставка главы Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

"Этим решением Президент Ильхам Алиев демонстрирует, что в Азербайджане начинается действительно новый период с точки зрения ответственности правительства. Это подтверждает, что реформы, проводимые азербайджанским лидером, станут еще глубже и для Азербайджана начинается новая эра сильного развития: и экономического, и полагаю, демократических институтов", - отметил Брайза.

По словам американского дипломата, это очень важный шаг для страны и для союзников Азербайджана - таких, как Соединенные Штаты.

"Решение об объединении министерств экономики и налогов стало еще одним шагом в том же направлении - направлении консолидации в период экономических реформ, повышения прозрачности и укрепления таким образом политического и экономического "здоровья" Азербайджана", - добавил Мэтью Брайза.