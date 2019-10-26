Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи с проходящим в Баку XVIII саммитом глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации Первого вице-президента говорится: "В течение последующих трех лет наша страна будет председательствовать в Движении неприсоединения, и я уверена, что за эти годы свою деятельность она будет осуществлять именно по этим принципам - сотрудничества, партнерства, взаимного уважения, в виде поддержки суверенитета и территориальной целостности стран".