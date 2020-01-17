Армянская сторона выступает с абсурдными, противоречивыми заявлениями.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания армянского премьера Пашиняна в связи с шехидами 20 Января, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Пашинян применил в отношении шехидов 20 Января выражение "экстремисты": "Это бред. Чего еще можно ждать от того, кто назвал Солженицына фашистским палачом, сравнив его со служившим фашистам Гарегином Нжде?!"

Гаджиев подчеркнул, что трагедия 20 Января признается международным сообществом, которое чтит светлую память шехидов: "На международном уровне, во всех дипломатических представительствах в связи с трагедией 20 Января проводятся различные мероприятия, о ней информируют за рубежом".

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