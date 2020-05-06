Беспрецедентная международная инициатива Президента Ильхама Алиева

Азербайджан реализует беспрецедентный опыт малой страны, объединяющей крупные государства и межгосударственные альянсы с целью совместного реагирования на текущие и грядущие вызовы.

Президент Ильхам Алиев только за период пандемии выступил с рядом глобальных инициатив, направленных на консолидацию международного сообщества:

- создал и показал эффективную мобилизационную модель государства в условиях кризиса;

- подал пример Азербайджана по оказанию поддержки странам, не справляющимся с пандемией;

- оказал дважды финансовую поддержку ВОЗ с целью поддержки охраны здоровья в мировом масштабе;

- созвал чрезвычайный Саммит Тюркского совета, в числе первых направив миру призыв к консолидации усилий в борьбе с пандемией и важный посыл - не замыкаться в себе, не впадать в панику и растерянность, оказывать друг другу максимально возможную взаимную поддержку;

- создал Контактную группу по борьбе с коронавирусом в рамках Движения неприсоединения с участием стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америке;

- созвал Саммит Контактной группы Движения неприсоединения на тему "Мы вместе против COVID-19", подключив к этому процессу ООН и ВОЗ;

- создал интегрированную дипломатическую платформу с участием Движения неприсоединения, ООН и Европейского союза;

- направил усилия на повышение международного имиджа Движения неприсоединения и его роли на международной арене;

- подключил ООН и ВОЗ к решению проблем стран, входящих в Движение неприсоединения;

- выступил с инициативой проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19.

"Мы можем победить COVID-19 благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями", - заявил Президент Азербайджана, открывая созванный по его инициативе, как председателя Движения неприсоединения, Саммит в формате Контактной группы этой организации, объединяющей 120 стран мира.

Инициативу Ильхама Алиева поддержал глава ООН, отмечая, что Движение неприсоединения, охватывающее две трети государств-членов Организации Объединенных Наций, играет важную роль в формировании глобальной солидарности. Гутерриш также подчеркнул, что драйвером глобальной солидарности могут быть лидеры, сочетающие качества смелого, дальновидного руководителя, и выразил в этой связи свою благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за его инициативность и работу в интересах цивилизации.

В этой связи важно понимать, что две трети государств мира сегодня ориентируются на лидера Азербайджана, которому доверена миссия вывести Движение неприсоединения на более высокий уровень международного влияния и кооперации с ООН. Более того, цель заключается не только в предотвращении распространения вируса COVID-19, но и, как заявил президент 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, в устранении неравенства между всеми государствами и нациями.

Таким образом, Ильхам Алиев практически начал международный процесс за сплочение цивилизации в борьбе против пандемии и мирового неравенства, который уже в формате Саммита Движения неприсоединения поддержали главы многих государств Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, ведущих международных организаций.

В частности, Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат подчеркнул, что борьба, проводимая с этим вирусом в масштабах всего мира, требует отказаться от всех политических границ, идеологий, идей в интересах общечеловеческих ценностей.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что "COVID-19 показал, насколько близки друг другу различные уголки мира, и что это явилось глобальным призывом к пробуждению".

Движение неприсоединения, учитывая сосредоточенный в этом формате мощный ресурсный потенциал континентов растущего значения - Азии, Африки, Латинской Америки, получает исторический шанс трансформироваться из "пережитка прошлого" в прообраз влиятельного международного объединения.

Эта организация будет усиливать свою уравновешивающую функцию в условиях формирования мультиполярного мира.

Движение неприсоединения, учитывая внеблоковую философию этой организации, ее миротворческий посыл и нацеленность на погашение кризисных точек, имеет возможность с подачи Президента Ильхама Алиева повлиять и на урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В частности, Концепция Движения неприсоединения базируется на Бандунгских принципах, необходимость следования которым в новых реалиях подчеркнул Президент Азербайджана. Ключевые из этих принципов - уважение суверенитета и территориальной целостности государств, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимость вмешательства в их внутренние дела.

"Азербайджан будет предпринимать практические шаги для защиты интересов стран-участниц на международной арене, руководствоваться усилением солидарности и взаимной поддержки", - заверил участников Саммита Президент Ильхам Алиев.

Очевидно, что роль Президента Ильхама Алиева на международной арене продолжает усиливаться, как и последовательно повышается значение Азербайджана в статусе государства - модератора межрегиональных и межгосударственных связей, проектов, инициатив.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az