В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная перспективам развития отношений между Азербайджаном и Россией

28 мая в российском государственном информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция "Россия и Азербайджан горизонты стратегического сотрудничества" в онлайн-формате, посвященная перспективам развития отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az, в видеоконференции приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, первый заместитель председателя Милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Али Гусейнли, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и президент Российского государственного гуманитарного университета, президент Общества дружбы "Россия-Азербайджан", член-корреспондент РАН Ефим Пивовар.

Модератором пресс-конференции выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.