Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан заявил о себе, как о растущем региональном технологическом хабе

В Азербайджане со второй половины 2019 года с подачи Президента Ильхама Алиева активированы самые масштабные и глубинные реформы системы государственного управления за последние 20 лет. Своевременный и целевой характер этих реформ свидетельствует о дальновидности политического руководства Азербайджана, устранившего основные системные риски в преддверии развития текущего кризиса. Об этом сказала заместитель генерального директора Trend Гюльнара Мамедзаде, выступая на презентации доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)", подготовленного ею совместно с научным сотрудником Института экономики Российской академии наук (РАН) Александром Караваевым.

В обсуждениях приняли участие известные азербайджанские эксперты, в том числе депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев, глава экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, главный редактор медиа-компании Day.Az Эмин Алиев, а также известные российские аналитики и эксперты Константин Тасиц, Вячеслав Сутырин, Артем Пылин, Анжелика Трапезникова и другие.

В ходе видеоконференции Мамедзаде подчеркнула, что своевременное реформирование системы государственного управления сегодня позволяет Азербайджану не только адекватно реагировать на вызовы в период пандемии, но и формулировать задачи и защитные механизмы на постпандемический период по целому ряду ключевых направлений в системе национальных интересов страны.

На внешнем направлении Азербайджан продолжает многостороннюю модуляцию внешней политики, а также усиливает свои позиции на наднациональном уровне, в том числе используя свое председательство в Движении неприсоединения, Тюркском совете, участие в СНГ для консолидации стран, провозгласив целью совместное реагирование на общие угрозы, региональную интеграцию и борьбу против мирового неравенства.

Более 130 стран мира поддержали инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН с целью выработки мировым сообществом совместных и неотложных решений в противодействии текущим вызовам, включая пандемию, что свидетельствует о растущей роли Азербайджана на международном уровне и личностном авторитете непосредственно Президента Ильхама Алиева, которому удалось нарастить значение малой страны в большой мировой политике.

Гюльнара Мамедзаде также подчеркнула, что сегодня Азербайджан позиционируется не только как логистический, энергетический хаб большого региона, но и начинает заявлять о себе, как растущий региональный технологический хаб с перспективой транслирования своего опыта в применении инновационных решений на сопредельные страны.

Инновационное развитие провозглашается одним из основных направлений государственной политики, выстраивается новая модель цифровой экономики, Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями мира, действующими в области информационно-коммуникационных технологий, сказала эксперт, отметив, что в настоящее время Азербайджан тесно работает, в частности, с компанией CISCO над проектом Smart City - умный город, над программой Smart Nation - "Умная страна". В этом же ракурсе следует рассматривать и открытие в Азербайджане аффилированного регионального центра Давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Так как глава азербайджанского государства объявил одним их ключевых приоритетов развития цифровизацию, применение информационных технологий во всех сферах.

Аналитики полагают, что Азербайджан может предложить странам-партнерам совместные проекты в сфере цифровизации для решения общих задач региона в сферах логистики, водных ресурсов, аграрном секторе, по обмену информацией, для интеграции и роста внешней торговли и т.д.

"Это и есть в некотором роде цифровое преломление внешней политики и экономической интеграции", - отметила Мамедзаде.

В Азербайджане продолжается развитие программы экономических реформ на фоне антикризисных мер с приоритетом развития социально оиентированной экономики, модифицируются основные задачи экономической политики, включая поиск выгодных рынков, импортозамещение, поддержку бизнеса и внутреннего производства.

Продолжаются кадровое обновление, меняются принципы формирования управленческой элиты, утверждается новый стиль поведения чиновничества, более активны сегодня коммуникации по линии власть-общество, продолжается борьба с коррупцией.