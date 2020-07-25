Как не забывать армянских прихвостней

Проармянские российские политики лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Константин Затулин регулярно оказываются в центре какого-нибудь громкого скандала.

Одним из наиболее запомнившихся таких скандалов была словестная перепалка в прямом эфире "Вечер с Владимиром Соловьевым" - Жириновский, чуть не подрался с Затулиным, который, как всегда, любит провоцировать тех или иных людей своими абсурдными заявлениями.

Показательно то, что армянский прихвостень Затулин спровоцировал лидера ЛДПР тем, что вспомнил его оскорбляющие женщин слова "Каждой бабе по мужику, каждому мужику по водке". Жириновский буквально в ту же секунду лопнул и начал в присутствии всех и миллионов зрителей поливать матом обидчика.

Эти двое - наиболее яркий пример того, как выглядит среднестатистический армянский лоббист - это бестолковые заявления, быдло, безкультурщина, брань, выкрики, драки и потасовки.