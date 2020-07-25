Армяне разворачивают агентурную сеть вокруг руководства Молдовы

Накануне в Молдове произошли столкновения между представителями азербайджанской и армянской общин.

Участники мирной акции против вооруженной агрессии Армении на границе с Азербайджаном, подверглись нападениям гастрабайтеров из Еревана, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Митинг был согласован с мэрией Кишинева в соответствии с действующим законодательством. Министерство внутренних дел Республики Молдова было также официально уведомлено о проведении мероприятия". Однако, это не спасло центр Кишинева от кровавых провокаций.

Установить организаторов дерзкой атаки на азербайджанцев не составило особого труда, так как среди присутствующих были замечены депутат парламента Республики Молдова Гайк Вартанян и советник Президента Республики Молдова Эрнест Варданян. Этнические армяне, которые вроде бы должны работать во благо Молдовы, наоборот решили дискредитировать отношения Молдовы со странами СНГ.

При этом, советник президента Молдовы гордо кичится в соцсетях, что он пришел на митинг посольства Азербайджана за час до того, как акция началась.

Посольство Азербайджана в Молдове сразу же выступило с заявлением в связи с совершенной 22 июля в Кишиневе армянской провокацией против азербайджанцев, назвав именно этих двоих зачинщиками и организаторами беспорядков.

Похоже, провокации и территориальные претензии к соседним государствам, являются чем-то исключительным, что может сплотить армян по всему миру. Иначе, как назвать, то что представители армянской общины, ожидающие участников мирной акции, впоследствии начали выкрикивать оскорбления в их адрес и нецензурные слова на армянском языке, в числе которых были выражения о необходимости оккупации еще больших территорий, включая столицу Азербайджана - город Баку.

Здесь также нужно обратить внимание на деятельность так называемого советника президента Молдовы.

Достаточно просто просмотреть публикации Эрнеста Варданяна в соцсетях, чтобы понять, что все свободное время советник президента Молдовы только занимается подстрекательством и распространением провокационных антиазербайджанских статей у себя в телеграм-канале под название Ernie's.

Турция и Азербайджан ему не дают покоя. Вместо того чтобы работать на благо молдавского народа, Варданян действует, исходя из своего этнического происхождения, представляя интересы Армении, которая оккупировала чужую территорию.

На данные обстоятельства обратили внимание и молдавские СМИ, справедливо подметив, что в другой любой стране за такое поведение давно уволили бы.

Но кто же такой Mr. Варданян?

Будучи журналистом, он был осужден в 2010 году в Тирасполе за шпионаж в пользу прозападных молдавских кругов. Эксперты уверены, что основную роль в освобождении сыграло международное сообщество Евросоюз и США.

Именно эти связи сыграли ключевую роль в дальнейшей карьере Варданяна, который заручившись поддержкой западных кругов, очень быстро вошел на олимп, став хранителем всех секретов президента Молдовы. Это не единственное достижение представителя могучей армянской диаспоры в Молдове. Так, уже на посту советника президента Эрнест совмещал работу в агентуре, одновременно сотрудничая с американской разведкой под руководством посла США в Кишиневе Дарека Хогана, профессионального сотрудника военной разведки РУМО.

Уже, будучи двойным агентом молдавских и американских спецслужб, Варданян по поручению своих боссов стал главным вдохновителем антироссийских настроений в этой постсоветской стране.

На фото: Додон и Хоган. По середине агент СИБ Эрнест Варданян

Контролируемая Хоганом сеть агентов влияния в Молдове, Румынии, во главе которой находится Варданян, практически мгновенно в апреле этого года не только "не пустила" в Кишенев российский кредит в 200 млн. евро, но и создала предпосылки к развалу правящей коалиции в молдавском парламенте.

Создавая проблемы президенту Игорю Додону, американский посол надеялся спровоцировать Москву на неосмотрительные шаги. Однако риск блокирования кредитного соглашения по политическим причинам был просчитан, и российские "тяжеловесы" воздержались от комментариев, поручив обозначить Кишиневу позицию нашему торгпредству.

Шпионская сеть армянской диаспоры активно рассматривается западными спецслужбами для внедрения агентуры в странах СНГ, а Молдова является плацдармом для этих целей. Достаточно вспомнить шпионский скандал с бывшем топ-менеджером российской компании "Интер-РАО" Кариной Цуркан, которая была арестована по обвинению в шпионаже на молдавские и румынские спецслужбы в июне 2018 года. Согласно информации, девушка отправляла все данные в СИБ (Служба Информационной Безопасности), сотрудником которого является Варданян.

Теперь же Варданян и его подельники из армянской диаспоры Молдовы пытаются дискредитировать руководство Молдовы с другими странами СНГ, организуя кровавые побоища на этнической почве.