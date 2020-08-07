Президент Ильхам Алиев раскритиковал ряд госкомпаний: Государственные компании словно работают по социалистической экономической модели

Государственные компании словно работают по социалистической экономической модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

"Государственной нефтяной компании предоставляются деньги, не только на газификацию, но и на буровые работы, финансирование их доли в консорциумах, где они работают вместе с иностранными партнерами. Откуда идут эти деньги? Из государственного бюджета, причем крупные средства. Каспийское морское пароходство. Правда, по сравнению с другими государственными компаниями положение дел в Каспийском морском пароходстве лучше. Но и здесь на какие деньги приобретаются суда, танкеры? За счет государственного бюджета. В настоящее время мы строим на судостроительном заводе несколько судов - грузовые суда, суда типа Ro-Ro. Мы делаем это за счет государственного бюджета, после чего передаем Каспийскому морскому пароходству. Они эксплуатируют их и что, возвращают эти деньги? Это большой вопрос. Сколько средств выделяется "Азерэнержи"? Правда, проделана большая работа, строятся станции, подстанции, Мингячевирская теплоэлектростанция, можно сказать, реконструирована. Но откуда идут средства, они расходуют средства, заработанные самими? Нет. Из государственного бюджета. Сегодня основным источником государственного бюджета является нефтегазовая отрасль", - сказал глава государства.

Говоря о других компаниях, Президент Ильхам Алиев напомнил, что все самолеты AZAL приобретены государством, все аэропорты построены государством.

"А где прибыль, доход, которые они приносят государству? Самолеты приобретаются, эксплуатируются. А где доход? Когда это будет выплачено, неужели кредиты, взятые ими под гарантию государства, должны выплачивать мы? Так же и железная дорога. Прокладываются новые линии, приобретаются новые вагоны, новые локомотивы, выделяются сотни миллионов манатов. А где выгода от этого? Ведь они должны работать с прибылью. Мы не говорим о том, что в развитых странах эта работа регулируется на должном уровне. Кто там будет работать в ущерб? Возможно, государство предоставляет поддержку, дотации каким-то стратегическим отраслям. Но во многих случаях все экономические отношения там построены на принципе рыночной экономики Выходит, что у нас частный сектор функционирует на основе принципов рыночной экономики, - хотя государство оказывает поддержку и ему, - а государственные компании словно работают по социалистической экономической модели. Это невыносимо. Поэтому необходимо предпринять очень серьезные шаги в этом направлении. Поручаю вам серьезно проинспектировать работу государственных компаний, и должна быть построена новая система управления. Так продолжаться не может. Такая бесконтрольность отныне продолжаться не может", - подчеркнул глава государства.

По его словам, соответствующие структуры уже подготовили необходимый пакет документов.

"Он уже предварительно мне представлен. Я поддержал его. Поручаю правительству в ближайшие дни представить необходимые документы, связанные с новой системой управления государственными компаниями, я подпишу их", - заявил Президент Ильхам Алиев.