Разработка золоторудного месторождения Амулсар Арменией вызывает колоссальное загрязнение окружающей среды пресноводных ресурсов Кавказа и истощает природные ресурсы сельского хозяйства, почвы и недр Армении.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской и латиноамериканской политики Питер Тейс, передает Day.Az.

"Простые люди в Армении страдают от вредных токсичных отходов, оставленных компаниями, добывающими золото, в то время как правительственные чиновники и политики обогащаются благодаря взяткам, полученным от ряда компаний, занимающихся горнодобывающей деятельностью. Идентичная практика также присутствует в других странах и регионах, таких как Южная Америка и Африка, где окружающая среда очень уязвима, ресурсы пресной воды сокращаются, а местные политики внезапно открывают банковские счета в странах, которые являются финансовым раем, и поддерживают схемы отмывания денег", - сказал он.

Как отметил американский эксперт, Армения сильно зависит от сельского хозяйства, и загрязнение, исходящее от горнодобывающих компаний, наносит ущерб ее национальной экономике и внутреннему производству.

"Необходимо подчеркнуть, что горнодобывающие предприятия негативно влияют на скорость осаждения частиц почвы. Принципиальным считается тот факт, что при открытых разработках удаляются наиболее близкие к поверхности редкие минералы, которые легче всего добывать, но при этом подвергается эрозии подстилающие пласты. Выгрузка "остатков почвы" может образовывать холмы без растительности, которые являются источником фильтрата и отложений, попадающих в водные пути. Это может замедлить восстановление растительности, изменить русла рек и подвергнуть почву эрозии", - сказал он.

Тейс отметил, что добыча золота в Амулсаре снижает прозрачность воды и снижает видимость для водных животных и рыб, которые ищут пищу и места для проживания.

"Горнодобывающая деятельность в Амулсаре должна быть немедленно прекращена, и правительство Армении должно изучить другие объекты, обеспечивающие устойчивое экономическое развитие. Вывод своих вооруженных сил с суверенной территории Азербайджана - это первый шаг для Армении, который позволит ей стать промышленно развитой и экономически устойчивой страной", - заключил он.