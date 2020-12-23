Азербайджан сделал ставку на восстановление Карабаха за собственный счет, и это сильная позиция суверенного государства

Постконфликтное урегулирование любого межгосударственного противостояния, особенно прошедшее через этап военных действий, требует концентрации усилий большого числа государств. Путь передачи инициативы в восстановлении зарубежным государствам - удел слабых, зачастую несостоявшихся государств. Совсем другое дело - ситуация, возникшая вокруг вопроса о восстановлении городов и сел освобожденных районов Азербайджанской Республики. Баку делает ставку на восстановление нормальной жизни на этих территориях за собственные средства. Но для быстрого решения данной задачи ему требуется содействие международного сообщества. Это позиция суверенного и самостоятельного на международной арене государства, и она заслуживает уважения.

Об этом сказал Day.Az российский эксперт, доктор экономический наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя озвученное Президентом Ильхамом Алиевым приглашение к дружественным странам принять участие в работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

По словам российского эксперта, Азербайджан полностью берет на себя финансирование восстановительной программы, довольно дорогостоящей, что говорит о возможностях страны. Когда речь идет об экономически слабом государстве, не способном самостоятельно решить даже базовые проблемы возвращения к мирной жизни, то инициатива переходит к международному сообществу. Как правило, организуется "конференция доноров", на которой крупные государства и ведущие международные организации совместно формируют бюджет "на восстановление экономики". Они же диктуют условия всего процесса восстановления, включая вопрос о привлечении частных компаний к реконструкции разрушенной инфраструктуры. Так, например, было в Ираке после войны 2003 года.

Говоря о возможной роли Российской Федерации в разворачивающихся восстановительных работах, Ткаченко отметил два фактора.

"Во-первых, Россия уже многие годы является импортером услуг в строительной отрасли. Национальные строительные компании, действующие на внутреннем рынке, активно используют как иностранные технологии и материалы, так и привозную рабочую силу, поскольку на внутреннем рынке ощущается их дефицит. Экспорт Россией услуг в области строительства жилья, дорог, энергетической инфраструктуры и городского хозяйства пока отсутствует, в ближайшие годы он ограничится единичными проектами.

Главная сфера сотрудничества России и Азербайджана в процессе постконфликтной реконструкции - поддержание нынешнего уровня двусторонних экономических связей, включая сохранение либерального торгового режима. Такое сотрудничество в стиле business as usual (сотрудничество в привычном режиме) само по себе станет доброй вестью для бизнеса двух стран и стимулирует расширение сотрудничества, выигрыш от которого почувствуют все регионы Азербайджана, в том числе недавно освобожденные, подчеркнул Станислав Ткаченко.

Лейла Таривердиева