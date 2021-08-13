Каспийский регион обладает позитивной динамикой развития. К такому выводу пришли участники международного "круглого стола", который завершил серию экспертных обсуждений актуальных вопросов по развитию Каспия.

Видеомост, проходивший 12 августа в городах Баку и Нур-Султан, собрал специалистов из ведущих центров по изучению Каспийского региона.

Участников встречи от лица организаторов поприветствовала исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова. Она отметила, что в течение июля были проведены четыре экспертных обсуждения различных аспектов развития Каспия, среди прочих тем были затронуты промышленность, транспорт, туризм и экология.

"В ходе дискуссий ведущие эксперты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России предложили целый ряд практических идей по реализации инновационных проектов, которые могут выдвинуть Каспийский регион в лидеры экономического роста Евразии. Все эти предложения будут учтены и рассмотрены на Втором Каспийском экономическом форуме, который пройдет в Москве осенью этого года. И сегодня, в День Каспийского моря, который был провозглашен в 2006 году в честь ратификации Тегеранской рамочной конвенции о защите морской среды водоема, мы с гордостью за проделанную работу завершаем серию экспертных заседаний", - сказала политолог.

Слова своего российского коллеги подхватила неизменный соорганизатор экспертных дискуссий по Каспию - заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра "Baku Network" Гюльнара Мамедзаде.

"За последние два года повестка по вопросам развития Каспия сильно меняется. В первую очередь, это касается т.н. "зеленого энергоперехода", который имеет особое значение для наших углеводородных стран, этот вопрос уже активно отрабатывается специалистами. Не меньшее значение имеют трансформации в транспортных коммуникациях, которые формируют новую карту Большой Евразии и закладывают под Каспий программу транспортного кольца, что, несомненно, принесет большие дивиденды всем странам региона. Особого внимания заслуживает тема туризма, о развитии которого говорят много лет и который до сих пор остается недооцененным. В ходе наших экспертных дискуссий, организованных совместно с Политологическим центром "Север-Юг", мы постарались поднять весь этот широкий спектр актуальных вопросов. В качестве итога можно уверенно утверждать, что у Каспийского региона позитивная динамика развития", - выразила убеждение азербайджанский эксперт.

О формальной стороне "каспийского диалога" в текущий момент рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин. Он обратил внимание участников дискуссии на то, что дальнейшее развитие интеграционных процессов в регионе возможно только после того, как Иран ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря: "В силу объективных причин и особенностей внутренней политики Иран остается единственной страной "каспийской пятерки", которая до сих пор не ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря".

По словам ученого, этот международный документ включает в себя весь комплекс договоренностей, политических заявлений и соглашений, выработанных на протяжении последних 20 лет. Но пока Тегеран не провел процедуру ратификации, точка в вопросе не поставлена - зафиксировать и придать высокий международный статус Конвенции не удается, а без этого, как отметил С.Притчин, мы не можем двигаться дальше.

При этом нужно заметить, - обратил внимание коллег эксперт, - что подписание и ратификация конвенции само по себе лишь промежуточный шаг, фиксация юридических рамок международного взаимодействия. А все остальное зависит только от дальнейшего сотрудничества между странами региона, и сотрудничество в пятистороннем формате не прекращается, потому что в этом заинтересованы все стороны.

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов выразил надежду на то, что Иран может подписать Конвенцию в ближайшие четыре года.

"Новая консервативная администрация, сформированная после недавних президентских выборов в Иране, пока не обозначила своей позиции по Каспию. Однако из заявлений нового президента Ибрахима Раиси относительно его внешнеполитических приоритетов, в которых он четко дал понять о намерении сотрудничать в первую очередь с Россией и Китаем, можно сделать вывод, что Каспию со стороны нового правительства будет уделено особое внимание. Я осмелюсь предположить, что к концу президентского срока Раиси Конвенция о правовом статусе Каспийского моря все-таки будет ратифицирована Ираном, это будет обусловлено в том числе необходимостью продемонстрировать избирателям положительные результаты проделанной за годы президентства работы. Если говорить о конкретных направлениях развития экономического сотрудничества на Каспии, в частности здесь много говорилось о необходимости развития круизного туризма по всем пяти странам, то во многом реализация этой идеи тормозится именно из-за неопределенной позиции Ирана по вопросу подписания Конвенции", - сказал эксперт по Ирану.

Ибрагимов отметил, что логика Ирана в этом вопросе понятна: он выбивает себе преференции, потому что его слабой экономике нужны постоянные финансовые вливания, в том числе в развитие туристической инфраструктуры на Каспии.

А пока мы ждем обозначения официальной позиции новой администрации по каспийскому направлению, добавил специалист.

О необходимости развития туристической сферы в казахстанской части Каспия рассказала советник председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жанар Тулиндинова. Она привела статистические данные развития внутреннего туризма за последний, пандемийный год и отметила высокий потенциал этой сферы. Специалист посетовала на то, что пока в казахстанский туризм на Каспии вкладывается лишь Турция, и призвала страны региона, в первую очередь Россию и Азербайджан, активнее привлекать свои инвестиции в туристическую сферу республики.

Итоги заседания подвел азербайджанский эксперт, руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, модерировавший "круглый стол" от Азербайджана.

"Я благодарю всех участников дискуссии за содержательные выступления, и со своей стороны хочу обратить внимание аудитории на следующие стороны развития Каспийского региона. В последние годы наблюдается общее оживление международного экономического взаимодействия на Каспии, в частности развиваются портовые хозяйства каспийских стран, в рамках этих портовых хозяйств формируются свободные экономические зоны, между которыми, в свою очередь, начинается определенное взаимодействие. Подхватывает эстафету региональное сотрудничество, в частности образцовыми можно назвать связи между Астраханской и Атырауской областями России и Казахстана, Астраханской областью и Азербайджаном. Интересно отметить и взаимодействие Дагестана с Ираном по линии поставок сельскохозяйственной продукции, которое происходит через территорию Азербайджана. Развиваются транзитные направления: и "Север-Юг", и "Восток-Запад", появляются различные специфические коридоры, привлекая внерегиональных участников. Так, интерес к Каспию проявляют Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Формируются транспортные маршруты "Каспийское море - Черное море"", - рассказал азербайджанский эксперт.

Он также отметил, что постепенно развивается инвестиционное сотрудничество на Каспии, в связи с чем отдельного внимания заслуживают вопросы создания инвестиционных банков, которые позволят странам вкладываться в экономики друг друга, а также привлекать внешние инвестиции.

"Все эти и многие другие вопросы стимулирования экономического развития Каспийского региона, которые мы поднимали в ходе наших четырех встреч, станут предметом обсуждения на Втором Каспийской экономическом форуме в Москве", - подытожил заключительную дискуссию по "каспийскому диалогу" И. Велизаде.

Мероприятие было организовано мультимедийным пресс-центром "Sputnik Азербайджан" совместно с Политологическим центром "Север-Юг", информационным агентством Trend и аналитической экспертной сетью "Baku Network".