Азербайджан одержал безоговорочную победу в информационной карабахской войне

В завершившейся год назад второй Карабахской войне Азербайджан обеспечил полное доминирование в информационной сфере, поставляя нужный контент с линии фронта и пресекая нежелательный. Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, об этом заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Полная и безоговорочная победа Азербайджана, - сказал Виктор Мураховский на конференции "Огарковские чтения", оценивая информационное противодействие Азербайджана и Армении в карабахском конфликте, который 10 ноября 2020 года завершился разгромом армянских войск.

"Продуманная информационная политика, четко выстроенный видеоряд и ряд текстовых сообщений, включая (заявления) Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, с выездом на передовые позиции, поставка во все мировые средства массовой информации нужной картины с беспилотников, работы артиллерии, ракетных войск с переднего края", - отметил главред.

С другой стороны, по словам Мураховского, было обеспечено "полное блокирование любых (за редким исключением) противоречащих официальной информационной политике Баку сообщений именно с линии фронта".

"В случае поражения гражданских целей на своей территории - приглашение любых корреспондентов любых телеканалов, с масштабной трансляцией разрушений. В итоге, я считаю, в этом смысле Армении даже не чем сравниваться. На этом фронте Азербайджан победил абсолютно точно", - сказал эксперт.

При этом, по его словам, победа в информационном противостоянии была одержана еще до начала войны 27 сентября 2020 года.