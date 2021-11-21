Армяне атакуют в соцсетях Игоря Коротченко из-за фильма о вандализме Армении в Карабахе

Армяне продолжают устраивать известному российскому политологу и военному эксперту, главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко травлю в соцсетях за правду о Карабахе.

Как передает Day.Az, 18 ноября Коротченко поделился в своем профиле в Facebook фильмом Youtube-канала VMedia "Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ", в котором рассказывается о вандализмах армян, совершенных на территориях Азербайджана во время их оккупации.

"Преступления армянских оккупантов на территории Азербайджана. Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). В чем заключается причина молчания ЮНЕСКО, мировой общественности, российских деятелей культуры?", - написал военный эксперт.

Тем временем, армяне, заметившие разоблачающие материалы, опубликованные российским политологом, решили в очередной раз устроить т.н. "флешмоб" с жалобами, чтобы публикация была удалена, а Коротченко получил бы блокировку за "дезинформацию" и "пропаганду ненависти", которых нет видеоматериале - там одни факты.

Чтобы алгоритмы модерации Facebook не восприняли пост Коротченко, как "hate speech", коем его пытаются представить армяне, призываем наших читателей поддержать лайками публикацию военного эксперта, в которой рассказывается правда об армянском вандализме, совершенном в Карабахе в течение почти 30 лет.

Параллельно атака совершается и на Twitter-аккаунт. Там, во избежание блокировки, также приветствуются лайки и ретвиты.

Кроме того, призываем всех лайкать и делиться фильмом VMedia, чтобы армяне не имели возможности его удалить с видео-платформы.

Напомним, что ранее придя в бешенство из-за правды, написанной Игорем Коротченко в соцсети, армяне ринулись массово жаловаться на другую публикацию, вследствие чего администраторы соцсети приняли решение забанить политолога на 3 дня, якобы за "контент, нарушающий нормы сообщества Facebook". Впоследствии бан был снят.

Отметим, что фильм VMedia "Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ" повествует о том, как армянские сумели превзойти "ИГ". В видеоматериале рассказывается о том, как сирийская Пальмира, основанная в 1500 году до нашей эры, сумела выстоять 3500 лет, окончательно пострадав только от рук "ИГ", армянские же вандалы всего лишь за 30 лет так разрушили азербайджанские города, что по сравнению с ними меркнут даже самые кровожадные завоеватели прошлого. Примечательно и то, что в отличие от тех же террористов из "ИГ" армянские оккупанты осквернили даже кладбища, где выкапывали могилы. То есть, по сути, они воевали с мертвыми.

Общим между "ИГ" и террористами в Карабахе является именно политика намеренного уничтожения культурного наследия. И храмы в Пальмире, и театры в Агдаме, и статуя Будды в Бамиане, и мавзолей Вагифа уничтожали намеренно, без какой-бы то ни было военной необходимости, исходя из собственных идеологических представлений.

Террористы из "ИГ" не желали видеть на подконтрольной их территории ничего, что не вписывалось бы в их представление о всемирном халифате. А армянские террористы уничтожали всё, что хоть как-то напоминало о принадлежности Карабаха Азербайджану. Театры, музеи, картинные галереи и библиотеки, которые несли в массу азербайджанскую культуру, школы где учились дети, мечети, где молились люди и дома, где семьи говорили на азербайджанском.

В фильме задаются следующие вопросы: Так в чем же причина такого молчания? В двойных стандартах, в исламофобии? Ведь чем дольше длится это молчание, тем больше возникает неприятных догадок. Ведь данное молчание можно интерпретировать как поощрение вандализма. Однако ЮНЕСКО и мировую общественность все это, похоже, не беспокоит.

Посмотреть фильм можно по ссылке.