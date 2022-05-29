Азербайджан укрепляет позиции в качестве транзитного хаба благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

26 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы.

Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента станции Солтанлы в Джебраиле, в церемонии закладки фундамента энергетического узла "Джебраил", ознакомились со строительством Зангиланского международного аэропорта и автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд.

Как сказал Trend заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, реализация эффективной энергетической политики, создание соответствующей структуры и инфраструктуры по генерации электроэнергии на освобожденных территориях Азербайджана весьма выверенное решение, передает Day.Az.

"Нужно понимать, что растущие внутренние потребности отечественной экономики и социальной сферы в выработке электроэнергии, а также экспортный потенциал позволяют говорить о том, что необходимо эффективно инвестировать в создание генерирующих мощностей в энергетическом секторе. Можно рассчитывать на внушительные для масштабов отечественной экономики показатели по экспорту электроэнергии из страны. Вместе с тем, думаю что введение в эксплуатацию Зангиланского международного аэропорта позволит увеличить возможности нашей страны в воздушном транспорте. Эффективная политика главы нашего государства по созданию соответствующей транспортной инфраструктуры в Карабахе укрепляет позиции Азербайджана как транзитного хаба и позволяет направлять транспортно-логистические возможности, в первую очередь, на транспортировку и логистику продукции с более высокой добавленной стоимостью", - добавил он.

В свою очередь, по мнению доктора философии по экономике Ильгара Велизаде, закладка фундаментов энергетических узлов на освобожденных территориях Азербайджана являются важной частью мероприятий, которые имеют цели обеспечить выполнение планов по возрождению Карабаха, в частности Южной ее части - Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы.

"С точки зрения их географического расположения, эти районы расположены вдоль Зангезурского транспортного коридора. Все транспортные проекты, которые осуществляются в этом регионе, так или иначе связаны с реализацией концепции этого коридора. Концепция возрождения Зангиланского района станет образцом для других подобного рода проектов", - сказал Велизаде.

Он подчеркнул, что в рамках этой концепции предусматривается создание города-сада.

"Успешная реализация этой концепции в Зангилане станет образцом для реализации такого же концепта и на других территориях, в том числе на территориях, которые не были под оккупацией. Надо также отметить, что эти проекты являются важными и стимулирующими развитие городов Азербайджана. Такое восстановление Карабаха позволит ускорить интеграцию этого региона в глобальную экономику и поспособствует укреплению экономического и транспортного потенциала Азербайджана, создаст базу для устойчивого развития экономики страны", - добавил Велизаде.