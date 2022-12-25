Иран ищет новую прокси-войну на Южном Кавказе?

Тегеран, который считает, что после Второй карабахской войны геополитический баланс в регионе изменился против его интересов, похоже, отодвинул дипломатию и сотрудничество на задний план. Особенно в последние два года на первый план выдвинуты военные планы. КСИР (Корпус стражей исламской революции - ред.), особенно активный на Ближнем Востоке, пытается добиться сопоставимой эффективности на Южном Кавказе. В августе КСИР подтвердил, что военнослужащие Армении, России и Беларуси проводят совместные учения с беспилотниками на иранской авиабазе Кашан. Генерал воздушно-космической обороны Революционной гвардии Али Бабали сообщил, что учения продолжались две недели, в которых приняли участие 70 человек из четырех стран. Позже выяснилось, что БПЛА, поставленные в Россию из Ирана, использовались в войне в Украине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье главы Центра анализа международных отношений Джавида Велиева, опубликованной в авторитетном американском издании The National Interest.

"Далее Революционная гвардия Ирана провела военные учения вдоль реки Араз на границе с Азербайджаном. Эти учения под кодовым названием "Мощь сухопутных войск КСИР" охватили регионы Восточный Азербайджан и Ардебиль. В первый день учений были проведены имитационные вертолетные парашютные операции, ночные рейды, боевые действия вертолетов и дронов-смертников. Другие части учений составляли строительство временного моста через реку Араз, отделяющего Иран от Азербайджана и Армении, захват и контроль над дорогами и высотами снабжения, а также наступательные, а также разрушительные действия против обозначенных целей", - говорится в статье.

Издание напоминает, что после учений КСИР 20 октября Армению в составе делегации посетил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян. В ходе своего визита Абдуллахиян принял участие в открытии консульства в Гафане, где сказал, что "безопасность Армении - это наша безопасность". Спустя несколько недель бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин заявил, что "эти учения были направлены на защиту Армении от Азербайджана".

Бывший командующий КСИР и главный военный помощник верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави заявил 18 октября, что в общей сложности 22 страны, включая Армению, подали официальные заявки на покупку БПЛА иранского производства.

"После этого выяснилось, что в период с 26 по 30 ноября в Карабах, являющийся территорией Азербайджана, отправились 27 граждан Ирана. Азербайджанские политические активисты обратились в посольство Ирана в Баку с заявлением об этой несанкционированной поездке. Поскольку посольство Ирана не ответило, азербайджанская пресса распространила сообщение о том, что Иран поставил Армении 500 ракет Dehlavieh и 100 ракет Almas. Эти ракеты ранее были замечены в Йемене и Ливии, но были перехвачены до того, как достигли там негосударственных субъектов. Сообщалось, что эти ракеты были поставлены в Армению филиалом "Аль-Кудс" КСИР, который является фактическим "менеджером" организации опосредованных войн Ирана на Ближнем Востоке.

В то же время Тегеран сохраняет поддержку прокси-групп проиранских граждан Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал в апреле этого года экстрадиции 22 граждан Азербайджана, которые официально действовали в Иране против Азербайджана под именем "Хусейниюн", созданного и поддерживаемого КСИР "Аль-Кудс". Затем, в августе генеральный прокурор Азербайджана посетил Иран и представил своему коллеге список, подготовленный правоохранительными органами Азербайджана. Сообщается, что в этот список входят лица, угрожающие государственным структурам Азербайджана. Однако по сей день Иран еще не выдал этих людей, и иранские официальные лица косвенно дали понять, что они никогда не будут депортированы в Азербайджан.

Иранские официальные лица, в том числе бывшие дипломаты и эксперты, утверждают, что после Второй карабахской войны эффективность НАТО, ЕС и Израиля на Южном Кавказе возросла, в частности, через Азербайджан. Иранские власти, стремясь противостоять этому предполагаемому изменению ситуации, открыто заявили, что они не допустят, чтобы это продолжалось, и рассматривают возможность вооружения Армении, обучения и вооружения сепаратистов в Карабахе для ведения войны чужими руками, а также поддержки проиранских группировок в Азербайджане в качестве решения. Замешана и Россия, которая позволяет иранскому персоналу нелегально проникать в Карабах.

Все это служит только дальнейшей дестабилизации Южного Кавказа в то время, когда регион приобретает все большее значение для глобальной энергетической безопасности, диверсификации цепочки поставок и т.д.", - отмечает The National Interest.