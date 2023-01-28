Азербайджан направляет в Тегеран самолет для эвакуации сотрудников посольства страны
Азербайджан направляет самолет из Баку в Тегеран для эвакуации сотрудников посольства в Иране.
Об этом сказал в субботу Day.Az начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, этим самолетом в Азербайджан будут доставлены сотрудники посольства, члены их семей и тело шехида Орхана Аскерова. Он будет похоронен во второй Аллее Шехидов в Баку.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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