Состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и России

5 марта в Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова и находящегося с визитом в нашей стране председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, премьер-министры сначала провели встречу в формате один на один, которая затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень азербайджано-российского стратегического партнерства в различных сферах, отметили динамичное развитие двусторонних связей благодаря тесным контактам и совместным усилиям президентов двух стран.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации - согласно договоренностям и поручениям глав государств - совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной, аграрной и культурно-гуманитарной областях.

Подчеркнув важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества, стороны выразили удовлетворение достигнутым в 2023 году рекордным уровнем взаимной торговли, превысившим 4,3 млрд долларов США. Также выражена уверенность, что тренд на увеличение товарооборота будет поддержан.

Главы правительств отметили наращивание инвестиционного взаимодействия, подтвердили обоюдный интерес к продолжению сотрудничества по приоритетным инвестиционным проектам.

Подчеркнута высокая динамика промышленной кооперации, в том числе успешная реализация совместных проектов в Азербайджане по производству и сборке грузовых, коммерческих автомобилей, производству фармацевтических препаратов.

Транспортно-транзитная сфера расценена как ключевое направление азербайджано-российского сотрудничества. Объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 11 процентов по итогам 2023 года.

Стороны констатировали значимость международного транспортного коридора Север-Юг, приветствовали совместные усилия по выводу коридора на полную мощность. В этой связи отмечена важность синхронной работы по совершенствованию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, развитию пунктов пропуска через государственную границу.

Выражено удовлетворение традиционно высоким уровнем культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны выступили за дальнейшую активизацию культурного, научного и молодежного обменов, а также развитие взаимодействия в сфере образования.

Стороны также приветствовали расширение межрегионального взаимодействия, свидетельством чего стало успешное проведение в Ставропольском крае 12-го Азербайджано-российского межрегионального форума.

Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для Азербайджана и России.

По итогам встречи был подписан ряд документов по наращиванию двустороннего сотрудничества в сферах туризма и культуры, а также по развитию пунктов пропуска и автодорожной инфраструктуры через азербайджано-российскую государственную границу.