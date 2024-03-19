Дело о миллиардах – Армения его проиграет

Автор: Лейла Таривердиева

В мире существует множество методик воспитания людей. Жаль, что никому не пришло в голову исследовать пути воспитания стран и народов. Наверняка, существуют какие-то другие методы принуждения к порядку, помимо применения силы. К некоторым странам и обществам просто необходимо применять воспитательные меры, чтобы корректировать их поведение и выходящие за рамки желания.

В воспитании очень нуждается, например, Армения. Это чрезмерно капризное и невоспитанное "дитя", которое все время ноет, хнычет и чего-то требует. Взрослые прыгают вокруг с погремушками, суют ему леденцы и прочие вкусности, стараются всячески ублажить, и ничего из этого не помогает - Армения все равно орет и топает ножонками. Потому что есть "дети", требующие совсем другого подхода. Чтобы успокоить такое создание, нужно дать хорошенько по попе. Это мягко говоря. А можно обратиться к методу доктора Спока, за который его в свое время сильно критиковали. Доктор Спок написал как раз для случаев вроде наших соседей: "Попробуйте не подходить к ребенку сразу, как только он начал плакать. Дайте ему возможность успокоиться самостоятельно. Иногда ребенок может плакать так сильно, что его рвет. Спокойно уберите рвоту и выходите из комнаты".

Армения не понимает по-хорошему, она не понимает доброго отношения. И если исключить пинки и затрещины, успокоить ее истерики можно, только игнорируя их. Не будь у нее столько нянек, выплясывающих вокруг с трещотками и пряниками, это "дитя" давно бы успокоилось и встало на путь истинный. Любите Армению? На здоровье - убрали рвоту и закрыли дверь. Находясь в тепличных условиях, армянское общество никогда не научится отличать черное от белого. И будет продолжать делать глупость за глупостью, лишая себя будущего.

В своем последнем интервью премьер-министр Никол Пашинян заявил, что, если будет подписан мирный договор, из международных судов будут отозваны иски. "Если подписывают мирный договор, то зачем продолжать правовые войны друг против друга", - лирично заметил он.

На эти слова последовала истеричная реакция. В Армении заволновались - Пашинян собрался отозвать иски против Азербайджана, которыми уже завалены международные инстанции! Да как он мог, ведь по этим искам Армения могла бы получить половину госбюджета Азербайджана!.. Накануне с громким заявлением выступила группа армянских экспертов, в том числе из числа сепаратистских деятелей. Авторы заявления утверждают, что отзыв исков нанесет Армении непоправимый ущерб. Вместо этого, Ереван должен продолжать в том же духе и еще искать дополнительные пути для привлечения Азербайджана к ответственности, уверяют они.

То, что заслуженный "пьеро" всея армянства Артак Бегларян и другие лица с пониженной социальной ответственностью подписывают такие заявления, вполне вписывается в логику нынешнего развития ситуации в Армении. Сепаратисты включились в игры против действующих властей, их задача - быть против всего, что бы не изрекал Никол Пашинян, даже если сказанное им очень важно для страны. Судя по реакции в соцсетях на этот глупейший шаг, воспитательные меры армянскому обществу ой как требуются. Заявление поддерживают, приветствуют, вдохновляются им, и никто, ни один пользователь с армянским ником не попытался остановить всеобщую истерику, указав на критическую важность слов Никола Пашиняна. Ведь на самом деле премьер предложил спасительный для Армении путь. Не отзови она свои высосанные из пальца иски, Армения рискует быть раздавленной исками азербайджанской стороны на сотни миллиардов долларов. Вся Армения не стоит столько, сколько она задолжала нам за тридцать лет оккупации и разрушений. Армянское общество должно об этом знать.

Пашинян утверждает, что обсуждения по поводу взаимного отзыва исков идут. Трудно сказать, так это или это очередной плод творческого воображения армянского премьера. Во всяком случае, глава МИД Арарат Мирзоян поспешил успокоить армянское общество, сообщив, что "между Арменией и Азербайджаном нет договоренности об отзыве исков, поданных друг против друга, из международных судов". Наверное, Бегларян и Ко этого заявления главы армянской дипломатии не слышали, поэтому возбудились до подписания пространного заявления.

Позицию азербайджанской стороны обсуждать не будем. Поговорим, когда она будет оглашена. Мы спокойны, потому что совершенно точно знаем, что все шаги будут предприниматься исключительно в интересах Азербайджана. В каких-то случаях Баку может быть снисходителен к противнику. Но только при подобающем поведении последнего и при удалении его опекунов с погремушками за дверь.

Как ранее сказал в беседе с Day.Az юрист-международник, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев, в международном праве существуют два вида международно-правовой ответственности государств - политическая и материальная. Политическая ответственность сопровождается применением принудительных мер в отношении государства-правонарушителя и сочетается с материальной ответственностью. В науке и практике международного права наиболее распространенные формы политической ответственности: реторсии, репрессалии, сатисфакция, ресторация, приостановление членства или исключение из международных организаций, подавление агрессора силой, которые реализуются посредством применения санкций, отметил азербайджанский юрист. Что касается выплаты материального ущерба, то в соответствии с принципами и нормами международного права материальная ответственность государства, нанесшего ущерб другому субъекту международного права, может осуществляться в следующих правовых формах: ресторация, репарации, реституция, субституция.

Поясняя каждую позиция, юрист отметил, что ресторация - это восстановление государством-нарушителем прежнего состояния какого-либо материального объекта; репарации - возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами, услугами; реституция - восстановление положения, которое существовало до совершения противоправного деяния (возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного воюющим государством с территории противника, возврат тех материальных и исторических ценностей из разграбленных храмов, мечетей, исторических объектов, музеев); субституция - замена неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества, зданий, транспортных средств, художественных ценностей, личного имущества и т.п. другим имуществом.

Как видим, Армения ответственна по всем этим позициям. Что касается конкретных цифр, то говорить о них будет только после того, как размер ущерба, нанесенного Азербайджану Арменией, будет официально оглашен. За несколько лет до Второй карабахской войны независимыми экспертами был произведен приблизительный подсчет, давший результат в 190 миллиардов долларов. Но после Победы, когда азербайджанцы ступили на разоренные врагом земли и смогли увидеть результаты пребывания на этих землях армян, стало ясно, что ущерб во много раз больше означенной суммы.

Армянские истерики не могут не понимать степени ответственности Армении. Пашинян ее явно понимает, поэтому пытается в надежде спасти лицо своей страны создать видимость противовеса в виде ничем не подкрепленных исков. Цель - получить возможность торговаться и предлагать обмен. Обмен по сценарию выглядит примерно так - Азербайджан не подает иск на 1 триллион долларов против Армении, и та, так и быть, отзовет свои жалкие претензии, подкрепленные только хорошо проплаченной поддержкой в евроструктурах и геополитическими интересами Франции.

Мы знаем, что происходит, и понимаем масштабность поддержки армян со стороны Европы. Мы прекрасно осознаем, что на борьбу с азербайджанскими исками будет выведен весь правовой гарнизон Запада, который параллельно будет работать над обеспечением исков армянских. Пашиняну, несомненно, даны на этот счет определенные гарантии. Мы не удивимся, если, отклонив иски о тотальном уничтожении армянами азербайджанского культурно-исторического наследия, международные инстанции удовлетворят требования о сохранении несуществующего армянского наследия. Честно - не удивимся. После того, как в период военной агрессии Армении против Азербайджана была принята 907-я поправка, мы уже ничему не удивляемся. Но отсутствие удивления не означает, что Азербайджан смирится с такой ситуацией и не будет добиваться своего.

Впрочем, может, цивилизованный мир нас, наконец, удивит. Так хочется удивиться.