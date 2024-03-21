https://news.day.az/politics/1646443.html Джейхун Байрамов провел в Брюсселе обсуждения с турецким коллегой
Джейхун Байрамов провел в Брюсселе обсуждения с турецким коллегой
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита по атомной энергетике в Брюсселе (Бельгия) встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
Министры обсудили направления стратегического двустороннего и многостороннего сотрудничества стран, а также коснулись мирных усилий в регионе.
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