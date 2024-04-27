Армянка перепутала Палату представителей США с Палатой №6

Автор: Байрам Эльшадов

Член Палаты представителей США армяно-ассирийского происхождения Анна Эшоо перепутала американский политический институт с Палатой №6. Дабы потешить эго своих соотечественников, армянка Эшоо в своем выступлении бросилась обвинять Азербайджан во всех тяжких грехах. Сделала довольно топорно, зачем-то приурочив свои высказывания к событиям 1915 года.

"Мы не должны ждать еще столетие, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за преступления, которые он совершил против армянского народа", - невнятно пролепетала Эшоо. Каким образом Азербайджан относится к событиям вековой давности, Член Палаты представителей США не объяснила. Да и не смогла бы, если в полупустом зале Палаты кто-либо задался таким вопросом в адрес армянки.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призывали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это, прежде всего, вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная армянами история.

Но мадам Эшоо не собиралась останавливаться, неутомимо продолжая потешные умозаключения. Далее она "потребовала справедливости для Карабаха"... Видать армянка запамятовала, поскольку историческая справедливость для Карабаха уже восторжествовала. Причем это стало возможным на поле боя, когда 27 сентября 2020 года азербайджанская армия отразила очередную провокацию ВС Армении и начала контрнаступательную операцию. В результате 10 ноября 2020 года Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. А в сентябре 2023 года в результате однодневной антитеррористической операции был положен конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе.

Вот так выглядит справедливость. И никак иначе.