Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network - ФОТО - ВИДЕО
Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев, Вугар Байрамов и генеральный секретарь аналитического центра Club Climate Europe Ангеле Кудайтене обсудили на платформе Baku Network вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Евросоюза.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, собеседники подчеркнули важную роль Азербайджана в данном направлении.
Так, по словам азербайджанских депутатов, Баку является одним из главных партнеров Брюсселя и играет ключевую роль в поставке и доставке транзитом из третьих стран энергоресурсов на рынки ЕС.
Собеседники подчеркнули, что географическое положение Азербайджана делает его также одной из решающих стран для транзита энергоресурсов стран Центральной Азии в Европу.
АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.
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