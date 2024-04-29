Новый посол Украины передал замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот

29 апреля 2024 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Украины Юрием Гусевым.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, посол предоставил копии своих верительных грамот.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной.

Посол Украины Юрий Гусев поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку Украины и подчеркнул, что готов приложить максимум усилий для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

Замглавы МИД пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности в Азербайджане.

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